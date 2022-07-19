Самая высокая инфляция в июне была в Эстонии – 22%

Самая высокая годовая инфляция в Европейском Союзе в июне снова была в Эстонии, говорится в отчете Евростата.

Самая низкая инфляция была на Мальте – 6,1%., во Франции – 6,5%., а в Финляндии – 8,1%., следует из данных Евростата.

Самая высокая инфляция была в Эстонии – 22%, за ней следуют Литва – 20,5% и Латвия – 19,2%, сообщает Delfi.

В еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,1%. В июне прошлого года инфляция в еврозоне составила 1,9%.

В Евросоюзе инфляция ускорилась до 9,6%, в мае она составляла 8,8%. В июне прошлого года – 2,2%.

Сильнее всего на инфляции сказался июньский рост цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.