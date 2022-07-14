ЕС прогнозирует инфляцию на 2023 год на уровне 7,6%

Европейская комиссия снизила прогноз ВВП на 2023 год с 2,3% до 1,4%, сообщает агентство Blomberg.

В настоящее время инфляция в среднем составляет 7,6% в этом году и 4% в 2023 году.

Согласно предварительным прогнозам Европейской комиссии, восстановление еврозоны после пандемии будет слабее, чем ожидалось, а инфляция будет быстрее из-за военной агрессии России в Украине.

Также комиссия отмечает, что в связи с ростом цен, ограничивающим спрос, и опасностью нехватки энергии в зимнее время из-за нарушения поставок газа валовой внутренний продукт, вероятно, вырастет на 2,6% в этом году и на 1,4% в 2023 году — по сравнению с майскими прогнозами роста на 2,7% и 2,3%.