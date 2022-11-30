Последнее обновление: 30.11.2022 14:26

Уровень инфляции в еврозоне снизился впервые за много месяцев

Уровень инфляции в еврозоне снизился до 10% - уменьшение оказалось даже сильнее, чем прогнозировали аналитики. Об этом свидетельствуют первые оценки Евростата.

Потребительские цены в годовом измерении выросли на 10% в ноябре, сообщает Spiegel.

В октябре инфляция составила 10,6%. Аналитики ожидали 10,4% за ноябрь.

Незначительное снижение по сравнению с предыдущим рекордным уровнем должно предоставить аргументы для тех монетарных наблюдателей в Европейском центральном банке (ЕЦБ), которые выступают за несколько менее резкое повышение процентной ставки на предстоящем заседании по процентной ставке 15 декабря.

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