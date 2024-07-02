Инфляция в еврозоне в июне замедлилась до 2,5%

Потребительские цены в еврозоне в июне 2024 года увеличились на 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в предварительном отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с маем, когда она составила 2,6%.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июне повысились на 2,9% в годовом выражении после такого же роста в мае.

Цены энергоносителей выросли на 0,2% после повышения на 0,3% в мае. Цены на промышленные товары выросли на 0,7% как и месяцем ранее.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,5% после повышения на 2,6% в мае. Услуги подорожали на 4,1%.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Бельгии (5,5%) и Хорватии (3.4%). Самый низкий рост цен наблюдался в Финляндии (0,6%) и Италии (0,9%).

Окончательные данные о июньской инфляции будут обнародованы 17 июля.