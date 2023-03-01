Всемирный банк оценивает ущерб от землетрясения в Турции в более чем $34 млрд

По оценкам Всемирного банка, непосредственный физический ущерб для Турции в результате разрушительных землетрясений 6 февраля составляет 34,2 млрд долларов США.

Убытки от землетрясения затем составляют примерно 4% ВВП Турции в 2021 году, говорится в предварительной оценке банка, опубликованной 27 февраля.

В отчете отмечают, что от землетрясений пострадали районы, где проживает более 7% населения Турции, без крыши над головой остались около 1,25 млн человек из-за того, что их дома полностью разрушены или серьезно повреждены. Аналитики допускают, что дальнейшие афтершоки могут еще дополнительно увеличить разрушения.

Восстановление региона может стоить почти вдвое больше, чем приведенная оценка убытков. Кроме того, Турция несет косвенные убытки из-за падения ВВП в результате прекращения нормальной экономической жизни в пострадавших провинциях.

Около 53% от всех потерь составляют убытки в виде разрушенного жилья, 28% - разрушенных школ, учреждений здравоохранения, административных учреждений, офисов и т.д.; 19% - другой инфраструктуры.

Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в Турции и Сирии уже превысило 50 тысяч человек. После того произошло еще три значительных землетрясения, которые тоже вызвали разрушения зданий и смерти около десятка людей.

Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.