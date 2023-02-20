Последнее обновление: 20.02.2023 12:19

В Турции насчитали 118 тысяч зданий, уничтоженных землетрясением

Количество зданий в Турции, которые после землетрясения 6 февраля разрушены или очень серьезно повреждены, достигает 118 тысяч.

Об этом заявил министр по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурат Курум, передает Anadolu.

"Мы определили, что около 412 тысяч секций в 118 тысячах зданий разрушены, подлежат сносу или серьезно повреждены", - заявил он.

Министр также анонсировал "крупнейшую в истории республики кампанию" по строительству нового жилья, которое должно быть более безопасным в условиях сейсмической зоны.

"Мы уже заявляли, что начнем в начале марта сооружение 30 тысяч домов, и, надеюсь, эту цифру удастся увеличить", - добавил он.

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