Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии резко возросло

Спасатели продолжают разбор завалов в Турции и Сирии в результате землетрясений, которые всколыхнули эти две страны на прошлой неделе.

По последним данным, в результате землетрясений в Турции погибли 31643 человека, а в Сирии - более 5814 человек. Таким образом, жертвами стихии в обеих странах стали уже более 37 тысяч человек, сообщает УНИАН со ссылкой на Al-Jazeera.

В ООН тем временем заявили, что спасательные работы подходят к концу. По данным организации, до 5,3 миллиона человек в Сирии могут остаться без крова после землетрясений. Около 900 тысяч человек срочно нуждаются в горячей пище в Турции и Сирии.

6 февраля в пограничных районах Турции и Сирии произошли два землетрясения силой свыше 7 баллов. На сегодняшний день также зарегистрировано более 2000 афтершоков.

По данным ВОЗ, от землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 миллионов человек.

Ученые подсчитали, что энергия, высвобожденная двумя землетрясениями 6 февраля, сравнима с энергией 500 атомных бомб.

Тем временем, по данным ООН, число жертв землетрясений в Турции и Сирии может превысить 50 тысяч.