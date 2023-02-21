Число пострадавших при новом землетрясении в Турции составило около 300 человек

В результате двух землетрясений, которые произошли вечером в понедельник на границе Турции и Сирии, пострадали 294 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа.

Он утончил, что состояние 18 пострадавших тяжелое, им потребовалась транспортировка в госпитали в Адану и Дёртйол.

Также министр сообщил, что в шести госпиталях, которые продолжили работу после мощного землетрясения 6 февраля, в результате нового землетрясения образовались трещины, и в качестве предосторожности там не принимают пациентов, передает Интерфакс.

Сирийское государственное агентство SANA информирует о смерти пожилой женщины, умершей от сердечного приступа, вызванного паникой из-за землетрясения. Также сообщается о нескольких десятках пострадавших в городах Тартус и Банияс.

Ранее сообщалось, что в результате нового землетрясения в Турции погибли три человека. Также на тот момент было известно о 213 пострадавших.

Вечером в понедельник на границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Позднее в районе Самандаг провинции Хатай произошло еще одно землетрясение - магнитудой 5,8. Отмечается, что новые землетрясения разрушили часть строений, которые уже были повреждены землетрясениями две недели назад.

Подземные толчки ощутили в десяти других провинциях Турции, а также в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.

Две недели назад в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии.

По данным агентства Anadolu, в Турции число жертв землетрясения достигло 41 156 человек. Телеканал Al Jazeera сообщал, что в Сирии погибли более 5,8 тыс. человек.