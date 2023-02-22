Парламент Беларуси одобрил смертную казнь для чиновников и военнослужащих за измену

В минувший вторник нижняя и сегодня в среду верхняя палата парламента РБ одобрили поправки в Уголовный кодекс РБ, предусматривающий введение смертной казни для должностных лиц, включая военнослужащих, за измену государству.

Соответствующая поправка вносится в статью 356 УК РБ.

Документ устанавливает размер штрафа за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 000 базовых величин.

Также вводится ответственность за распространение заведомо ложных сведений, дискредитирующих вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, военизированные организации Беларуси.

Срок задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и ряде других антигосударственных преступлений будет увеличен до 10 суток, а срок предъявления обвинения - до 20 суток с момента задержания.

Власти объяснили увеличение срока задержания тем, что для проведения оперативно-следственных мероприятий 72 часов задержания зачастую бывает недостаточно.