Последнее обновление: 19.10.2023 19:22

В Беларуси вынесен очередной смертный приговор

Минский областной суд приговорил к смертной казни Александра Таратуту за убийство своего трехлетнего сына.

Анастасия Таратута, жена Александра и мать погибшего мальчика, приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это максимальный срок для женщин, который назначается в Беларуси. Кроме того, ей предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма, сообщают официальные СМИ.

В отношении должностных лиц, причастных к гибели ребёнка возбуждено уголовное дело, которое выделено в отдельное производства.

Убийство было совершено в январе 2023 года в Слуцке. Следствие установило, что родители не менее 14 раз ударили ребенка в присутствии двух своих других детей. Когда ребенок был мертв, они вызвали скорую помощь.

Ранее по теме


<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование