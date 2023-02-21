Россия намерена к 2030 году завершить оккупацию Беларуси

Россия планирует оккупировать Беларусь к 2030 году, говорится во внутреннем документе Кремля «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси», эксперты подтвердили его подлинность.

Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR изучили секретный кремлевский документ под названием «Стратегические цели Российской Федерации в Беларуси» совместно с WDR, NDR и девятью другими европейскими СМИ.

Как утверждается, документ датирован летом 2021 года и состоит из 17 страниц.

В нем перечислены стратегические цели России в Беларуси, разделенные на краткосрочные (до 2022 г.), среднесрочные (до 2025 г.) и долгосрочные (до 2030 года).

Документ включает цели в сферах политики/обороны, торговли и экономики, общества. Основные из них:

контроль над внешней политикой Беларуси и управлять ею в интересах РФ,

адаптация законодательства Беларуси под российское к 2030 году,

увеличение военного присутствия на территории РБ

подчинение информационного пространства республики, наращивая количество российских СМИ,

верховенство русского языка над белорусским,

упрощенная процедура выдачи российских паспортов гражданам Беларуси,

открытие пунктов сдачи российского ЕГЭ на территории Беларуси.

Кроме того, реформа Конституции Беларуси, принятая в феврале 2022 года, должна быть завершена в соответствии с российскими интересами, а белорусские законы «гармонизированы» с российскими.

Российские власти также стремятся оказывать значительное влияние на белорусскую социальную политику, торговлю, экономику, науку, образование и культуру.

Для достижения этих целей российские власти планируют систематизировать процесс выдачи российских паспортов гражданам Беларуси, что позволит создать группу лиц, заинтересованных в интеграции и бизнес-возможностях, ориентированных на российский рынок. Эта стратегия успешно реализована в Южной Осетии, Абхазии и оккупированных регионах Украины.

Внешние эксперты, изучившие документ, считают его подлинным.