Кремль не поддержал мечты Лукашенко о миротворческом саммите в Минске с Байденом

Возможное принятие властями США предложения Лукашенко провести в Минске трехсторонний «миротворческий» саммит РФ-США-Беларусь в Кремле оценили как маловероятное.

"Это новая инициатива Лукашенко. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон положительно откликнется на эту инициативу", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова на просьбу прокомментировать высказывание Лукашенко на сей счет.