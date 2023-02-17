Болгария и Греция договорились о возобновлении проекта нефтепровода

Болгария и Греция после нескольких месяцев переговоров договорились о проекте нефтепровода, который соединит Бургас и Александрополис, сообщает Euractiv.

В четверг 16 февраля страны подписали соглашение, которое предусматривает создание рабочей группы для более детального изучения возможностей реализации проекта.

Идея заключается в том, чтобы до 2024 года, пока для Болгарии действует исключение из европейского эмбарго на российскую нефть, полностью заместить импорт ввозом нефти через порты в Эгейском море.

"Нефтепровод из Александрополис-Бургас стратегически значим для нас, потому что делает возможной реальную диверсификацию и альтернативные пути поставки нероссийской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Бургасе (владельцем является российский "Лукойл"), крупнейший на Балканах", - заявил президент Болгарии Румен Радев на совместном брифинге с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он добавил, что это гарантирует и большую безопасность поставок, потому что танкерам не нужно будет заходить в Черное море.

В конце прошлого года идею возобновления работы над нефтепроводом активно продвигал и "Лукойл", аргументируя, что это позволит заменить российскую нефть, которую сейчас тоже привозят танкерами через порт Росенец.

Изначально нефтепровод задумывали для работы в противоположном направлении - поставки российской нефти к побережью Эгейского моря в обход Босфора, но его тогда остановили из-за результатов местного референдума по экологическим мотивам.

Между тем, активисты снова заявили, что готовы организовать новый референдум против строительства нефтепровода, тогда как некоторые эксперты отмечают, что проект все равно выгоден для "Лукойла" и не исключено, что когда-то его могут попытаться использовать для транспортировки российской нефти на юг, как и хотели изначально.