Последнее обновление: 13.02.2023 10:34

Власти Беларуси объявили TikTok zerkalo.іo экстремистскими материалами

Министерство информации Беларуси объявило экстремистскими материалами ряд информационных ресурсов, следует из сообщения на сайте ведомства.

В частности, экстремистскими объявлены композиция «Наш дом Беларусь»; телеграм-каналы и чаты «Мертвые русские | Груз 200», «Молодечно 97%», «TPBELA», «Беларусь в шоке!», «Wotan + Jugend», «Белый Бобр», «Яська гаспадар з-пад Вiльнi»; Instagram-акаунт «Мозырь для жизни»; страница Anna Fedoronok в «Одноклассниках»; страница в Facebook «Беларусы ЗША. Разам лягчэй»; учетные записи в TikTok zrblmn и zerkalo.іo.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование