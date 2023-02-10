Польша допустила закрытие оставшихся пунктов пропуска на границе с Беларусью

Власти Польши допускают закрытие оставшихся пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью, заявил в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Если говорить о белорусских действиях, мы не исключаем закрытия пограничных переходов с Беларусью", - сказал он.

Погранпереход в Бобровниках прекратил работу сегодня с 12:00. Как сообщила пресс-секретарь польской погранстражи Анна Михальская, этот переход в последний год был единственным в Подляском воеводстве погранпереходом, который оформлял перевозку товаров.

После вступления в силу решения о его закрытии на польско-белорусской границе останется только один действующий погранпереход в Тересполе, открытый для пассажирского движения, и погранпереход Кукурыки-Корощин для грузового движения, отмечает ТАСС.

Одной из причин закрытия погранперехода с Беларусью в Бобровниках стало решение Гродненского областного суда, приговорившего журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута к восьми годам лишения свободы, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

"Мы все знаем, что делает Беларусь, какую агрессивную политику допускает в отношении нашей страны в последние полтора года», - сказал он. – «Думаю, важные вопросы госбезопасности заставляют нас сейчас так поступать. Это рациональное решение, гарантирующее безопасность польского государства".

"Будут ли приниматься какие-то другие решения по этому делу (Почобута – ред.)? Мы точно еще не раз встретимся тут у министерства", - сказал Ясина. - "Мы все понимаем, с кем соседствуем и по какой причине те или иные шаги предпринимаются. Напомню, что это происходит через полтора года после того, как Беларусь допустила в отношении нашей страны чуть ли не прямую агрессию. Терпение польского государства и так большое".