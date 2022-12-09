Президент Польши провел встречу со Светланой Тихановской

Президент Польши Анджей Дуда в четверг встретился со Светланой Тихановской и выразил надежду, что его страна будет иметь границу со "свободной, суверенной, независимой Беларусью".

Встреча между Дудой и Тихановской состоялась во Дворце Бельведер в Варшаве, после чего оба провели совместную пресс-конференцию. На ней польский президент подчеркнул, что поляки и белорусы "из одного культурного стопа" и их объединяют традиции, культура и история, передает PAP.

Дуда отметил, что визит представителей белорусской оппозиции в Бельведер является прежде всего символом того, что Польша приветствует их всем сердцем. "Я хотел бы, чтобы вы почувствовали, что вы со своими братьями", - добавил он.

Глава Польши отметил, что для поляков и для Польши, если где-то и есть свободная, не далекая, суверенная Беларусь, то именно в этой демократической оппозиции.

"Мы хотим иметь границу со свободной, суверенной, независимой Беларусью, общество которой, братский народ, решает за себя. Мы не хотим иметь границу с оккупированной территорией, где стоит российская армия, которая воюет со свободным, суверенным обществом. Мы поддерживаем вас и будем поддерживать, чтобы вы восстановили свою свободную, суверенную, независимую Родину, но пока этого не произошло, мы всегда рады видеть вас здесь, с нами, и пусть это всегда будет для вас вторым домом", - подчеркнул он.

Говоря о войне в Украине, Дуда пообещал сделать все, чтобы свидетельства о том, что настоящие белорусы - не с русскими и никогда не смирятся с российской оккупацией, постоянно транслировались в мире.