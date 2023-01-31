Последнее обновление: 31.01.2023 16:43

Администрация Лукашенко объяснила отказ помиловать россиянку Сапегу

Администрация Лукашенко назвала законным отказ в помиловании россиянке Софье Сапеге из-за несоответствия ее заявления критериям подобных обращений.

"Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. Она имеет право обратиться, как и любые другие граждане Республики Беларусь, и иностранцы. Здесь никаких исключений или какого-то предвзятого отношения. Потому что обращаются очень многие на самом деле", - сообщила замглавы администрации Ольга Чуприс (цитата БелТА).

"В частности, … осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае. Но если оценивать в целом все критерии, то в данном случае исключений, которые бы послужили основанием для того, чтобы глава государства принял такое решение, не было. С точки зрения комиссии мы не можем оценивать позицию и мнение Лукашенко по этому вопросу ", - добавила Чуприс.

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