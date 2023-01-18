Власти Беларуси приговорили 5 человек к 12 годам за администрирование "Черной книги Беларуси"

Минский городской суд 18 января в рамках "специального производства" вынес приговор в отношении фигурантов дела "Черной книги Беларуси".

Янина Сазанович, Дмитрий Навоша, Даниил Богданович, Валерия Занемонская и Ольга Высоцкая заочно осуждены на 12 лет каждый.

Их признали виновными по ч. 3 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды и розни) и ч. 3 ст. 203-1 Уголовного кодекса (незаконные действия в отношении персональных данных) за администрирование Telegram-канала "Черная книга Беларуси".

Все они внесены в "террористический список" КГБ Беларуси. Суд длился чуть больше месяца в закрытом режиме.

"Преступная группа незаконно собрала и разместила в открытом доступе информацию о частной жизни и персональные данные сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Среди них - сотрудники ОВД, следователи, работники прокуратуры, судьи, журналисты. После публикаций в отношении некоторых из них были совершены преступления, включая уничтожение и повреждение имущества, угрозы насилием", — говорится в обвинении.