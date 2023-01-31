Последнее обновление: 31.01.2023 09:09

Возобновляемые источники энергии впервые опередили газ в производстве электроэнергии в ЕС

Ветровые и солнечные источники энергии выработали рекордные 22% электроэнергии в Евросоюзе в 2022 году, впервые обогнав ископаемый газ и снова опередив уголь.

Об этом свидетельствует исследование энергетического аналитического центра Ember

Опубликованный 31 января "Европейский обзор электроэнергии 2022" Ember показывает, что возобновляемые источники энергии все больше доминируют на рынке электроэнергии ЕС. Солнечная генерация выросла на рекордные 39 тераватт-часов в 2022 году, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету, ветровые и солнечные источники произвели 22% электроэнергии в ЕС, тогда как ископаемый газ - 20%, а уголь - 16%.

Такой рост возобновляемой энергетики помог Евросоюзу преодолеть беспрецедентный дефицит гидро- и атомной генерации, вызванный суховеями и техническим обслуживанием.

Влияние дефицита также было ограничено меньшим спросом на электроэнергию. В последнем квартале 2022 года он упал на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Мы наблюдаем значительное ускорение темпов развития возобновляемой энергетики. Очевидно, что европейские граждане хотят пользоваться дешевой, чистой энергией. Это свидетельствует о том, что наша цель достичь 45% возобновляемых источников энергии к 2030 году является амбициозной, но вполне выполнимой", - прокомментировал руководитель климатической службы ЕС Франс Тиммерманс.

Как сообщалось в октябре, ЕС сэкономил 11 млрд евро импорта газа благодаря энергии солнца и ветра.



<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование