Власти Беларуси возбудили уголовное дело из-за сломанного пограничного знака

Белорусские власти возбудили уголовное дело после того, как неизвестный выломал и унес белорусский пограничный знак на территорию Украины.

Об этом инциденте на границе сообщил официальный представитель Мозырского погранотряда Сергей Павлов в понедельник в эфире белорусского госТВ.

"В пятницу, 13 января, белорусским пограничным отрядом по проверке режима государственной границы было обнаружено отсутствие пограничного знака Республики Беларусь. Пограничный знак был выломан до самого основания, дорожка следов вела в сторону Украины. То есть неизвестным лицом пограничный знак был вынесен на территорию Украины», - «доложил» Павлов.

В результате, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК РБ (хулиганство).

Но вечерняя месса антиукраинской пропаганды не ограничилась погранзнаком.

"Yа протяжении нескольких месяцев в темное время суток военнослужащими Государственной пограничной службы Украины осуществляется засвечивание видеокамер системы видеонаблюдения лучом зеленого цвета», - заявил официальный представитель Пинского погранотряда Эдуард Ермаков, особо отметив, что с украинской территории регулярно через звукоусиливающую аппаратуру транслируются аудиозаписи "провокационного и пропагандистского характера".