ЕС одобрил новые санкции против Ирана

Совет министров иностранных дел стран Европейского Союза согласовал новый пакет санкций против Ирана за репрессии против демонстрантов. Об этом сообщается в Твиттер-аккаунте шведского председательства в ЕС

"На сегодняшнем заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС был принят новый пакет санкций против Ирана, нацеленных на тех, кто руководит репрессиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС решительно осуждает грубое и непропорциональное применение силы иранскими властями против мирных протестующих.

Как сообщалось, в Иране всколыхнули протесты после смерти 22-летней Махсы Амини 16 сентября, она скончалась после задержания полицией морали. С тех пор протесты превратились в один из самых серьезных вызовов правящему в Иране теократическому режиму.

В конце декабря в Иране начали исполнение смертных приговоров задержанным протестующим.