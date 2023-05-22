ЕС объявил о новых санкциях против официальных лиц и организаций Ирана

Европейский Союз в понедельник ввел новые санкции против иранских чиновников и организаций за их роль в насильственном подавлении общественных протестов в стране, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил ввести ограничительные меры в отношении еще пяти физических и двух юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране", – говорится в сообщении.

В частности, ЕС объявил о замораживании активов инвестиционного подразделения Революционной гвардии Ирана из-за жестокого подавления протестов в связи со смертью Махсы Амини.

ЕС также внес в черный список студенческую организацию "Басидж", которая, по его словам, выполняет функции принуждения для Революционной гвардии в университетских кампусах.

В санкционный список также добавили пятерых деятелей режима, в том числе трех полицейских топ-командиров, высокопоставленного чиновника в сфере кибербезопасности и регионального прокурора.

О последнем раунде санкций – восьмом по счету, введенном ЕС в связи с репрессиями в Иране – объявили после того, как Тегеран повесил еще трех мужчин, осужденных в связи с демонстрациями.