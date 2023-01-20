Последнее обновление: 20.01.2023 16:07

Alphabet уволит 12 тыс. сотрудников

Американский ИТ-гигант Alphabet Inc., владеющий Google, планирует сократить глобальный штат сотрудников примерно на 6%, уволив около 12 тыс. человек, сообщил глава компании Сундар Пичаи.

"Настал важный момент более четко расставить ориентиры, пересмотреть расходы и направить средства и таланты на самые приоритетные сферы", - написал он в блоге компании.

Сотрудники Alphabet в США будут получать полную зарплату до увольнения с уведомлением как минимум за два месяца, выходное пособие от четырех месячных зарплат, бонусы и оплату оставшихся дней отпуска. Также в течение шести месяцев после увольнения им будут оказываться услуги медицинского страхования и иммиграционной поддержки, передает Интерфакс.

"В компании работает слишком много сотрудников, и расходы на единицу рабочей силы слишком высоки", - отметил управляющий директор инвесткомпании TCI Fund Management Крис Хон, добавив, что штат Alphabet расширялся на 20% в год с 2017 года.

Ранее о сокращениях сообщили Meta Platforms Inc., Twitter Inc. и Amazon.com Inc..



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