Беларусь хочет получить от РФ около $650 млн обратного акциза на нефть в 2023 году

Власти Беларуси рассчитывают на поступление из России в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме 1,7 млрд. белорусских рублей (около $650 млн. по текущему курсу).

"При стоимости барреля $80 белорусские нефтезаводы смогут получить в этом году около 1,7 млрд белорусских рублей обратного акциза", - сообщил министр финансов РБ Юрий Селиверстов в эфире белорусского госТВ.

"То есть это такая ощутимая сумма, которая позволит нашим нефтезаводам, перерабатывая нефтепродукты, которые необходимы для нашего внутреннего рынка, иметь такие же условия, как в Российской Федерации, и чувствовать себя там экономически вполне в приемлемых выгодных условиях", - добавил он.

Селиверстов отметил, что оба белорусских НПЗ уже 21-22 годах получали обратный акциз, но «эта схема уже работала, но она была как временная». Теперь, напомнил он, обратный акциз включен в соглашение о косвенных налогах между Беларусью и Россией.