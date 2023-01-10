СК Беларуси передал в прокуратуру дело против сотрудничавшего с норвежской Yara адвоката

Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче в Генпрокуратуру уголовного дела в отношении адвоката А. Данилевича, которого власти обвиняют в сотрудничестве с Белорусским фондом спортивной солидарности и норвежским трейлером калийных удобрений Yara.

«…несмотря на наличие высшего юридического образования и практики в правовой сфере, адвокат решил оказать поддержку экстремистам и приверженцам правового нигилизма. Скооперировавшись с представителями деструктивных ячеек, Герасименей и Опейкиным, он активно советовал и содействовал процессам формирования публичных призывов экстремистов к причинению вреда национальной безопасности Республики Беларусь» - говорится в сообщении СК РБ.

Ведомство обвиняет Данилевича в «призывах к санкциям в отношении юридических и физических лиц в нашей стране» и попытках «политизировать спорт в Беларуси, помешать белорусским спортсменам участвовать в международных первенствах».

«Одним из ярких примеров преступной деятельности Данилевича является подготовка писем и документов в адрес норвежской компании «Yara», являющейся надежным крупным покупателем продукции ОАО «Беларуськалий» - калийных удобрений. В своих «письмах» он изложил заведомо ложные сведения о политической, экономической и социальной ситуации в Беларуси», _ также сказано в сообщении.

Данилевичу предъявлены обвинения по ч.6 ст.16 и ч.3 ст.361 (пособничество в призывах к мерам ограничительного характера (санкциям)), ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности) УК РБ.

«К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечается в сообщении.