Власти Беларуси отправили семью репетитора Ливянта на сутки

Белорусские власти арестовали известного репетитора и владельца образовательного центра «100 баллов» Евгения Ливянта и его семью, сообщают белорусские правозащитные организации.

Сам Евгений Ливянт 29 декабря 2022 года приговорен к 14 суткам ареста за мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП), его супругу Юлию — к 15 суткам, а дочь Анну— к 14 суткам административного ареста.

Ранее сообщалось, что Ливянт был задержан также за распространение экстремистских материалов и по статье 342 Уголовного кодекса Беларуси за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Совладелец образовательного центра «100 баллов» Алексей Иванов арестован на 14 суток.