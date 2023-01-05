Лукашенко подписал поправки, позволяющие лишать гражданства Беларуси по рождению

Лукашенко подписал поправки в закон "О гражданстве Республики Беларусь", позволяющие в том числе лишать гражданства, приобретенного по рождению.

«Предусмотрена … возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами», - говорится в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Поправки уточняют круг лиц, получивших гражданство Республики Беларусь по рождению. Кроме того, предусматривается обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство Республики Беларусь, и обязанность гражданина Республики Беларусь уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.