Власти США указывают на сложности в помощи восстановлению энергосистемы Украины

Ремонт энергетической инфраструктуры Украины, пострадавшей от российских ракетных обстрелов, осложняется дефицитом необходимых компонентов и несовместимостью тех компонентов, которые Киеву могут передать западные партнеры.

Как сообщает CNN со ссылкой на информированного источника, США и партнеры столкнулись с проблемой нарушения глобальной цепочки поставок необходимого для ремонта оборудования. Решить эту проблему в Вашингтоне пытаются вместе с частным сектором.

Кроме того, некоторые из важных компонентов ремонта энергосети, которые используются в Соединенных Штатах, не совместимы в Украине, поскольку предназначены для работы в сетях с разной частотой (50 герц в Украине, 60 герц в США).

В связи с этим США надеются, что предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны поможет Украине противостоять российским атакам на критическую инфраструктуру, чтобы оборудование, предоставленное Штатами и их партнерами, не было уничтожено.

В краткосрочной перспективе американская сторона пытается определить местонахождение приоритетных для украинской стороны объектов критической инфраструктуры, которая будет использоваться для предоставления критически важных услуг, таких как водо- и теплоснабжение, даже в случае блэкаута.