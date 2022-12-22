Власти Беларуси решили заочно судить экс-посла в Аргентине Астапенко

Следственный комитет Беларуси запустил процесс спецпроизводства в отношении дипломата Владимира Астапенко.

Фамилия Астапенко появилась в перечне «лиц в отношении которых начато специальное производство и вызываемых в орган уголовного преследования»

Владимира Астапенко обвиняют по ч.3 ст.210 (завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий) УК РБ.

Астапенко работал послом Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, Парагвае и Перу. Подал в отставку в день тайной инаугурации Лукашенко 23 сентября 2020 года. В настоящее время входит в Объединенный переходный кабинет вместе со Светланой Тихановской.