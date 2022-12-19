Власти РБ оценили ущерб от действий Герасимени и Опейкина в 853 тыс. рублей

Белорусские власти оценили материальный ущерб от «преступных действий» Александры Герасимени и Александра Опейкина в более чем 853 тыс. рублей.

Такую цифру в ходе суда назвал гособвинитель на первом судебном заседании в рамках специального производства.

"Всего в результате преступных действий Герасимени и Опейкина ГУ "Белспортобеспечение", ассоциации "Федерация хоккея Республики Беларусь", общественному объединению "Белорусская федерация современного пятиборья", общественному объединению "Белорусская федерация велосипедного спорта" причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму Br853 тыс. 575,9", - сказал гособвинитель (цитата БелТА).

Герасименя и Опейкин обвиняются в том, что создали Белорусский фонд спортивной солидарности и с августа 2020 по 20 мая 2022 года распространяли «заведомо ложные сведения и измышления о событиях, происходивших на территории республики перед и после выборов президента».

В частности, ГУ "Белспортобеспечение" потеряло взнос в размере 200 тыс. евро в связи с отменой чемпионата Европы по велосипедному спорту на треке 2021 года. Белорусской федерации велосипедного спорта причинен материальный ущерб на сумму Br86 тыс. 655,47.

Также были отменены чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 года, чемпионат мира по современному пятиборью 2021 года.

Согласно обвинению, «преступные действия Герасимени и Опейкина причинили вред Беларуси в политической, социальной сферах. Это выразилось, в частности, в подрыве престижа страны на международной спортивной и политической арене, дискредитации руководства страны, органов государственной власти и управления спортивной отрасли… преступные действия Герасимени и Опейкина повлекли для Беларуси тяжкие последствия. Речь идет, в частности, о подрыве на международной спортивной арене авторитета и имиджа республики как ведущего европейского спортивного государства, организатора крупных международных соревнований».