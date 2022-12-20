Лукашенко признал, что без России не может защитить суверенитет и независимость

Лукашенко публично заявил, что Беларусь не может без России защитить свой суверенитет и независимость, имея ввиду жизнеспособность режима в Минске в условиях санкций.

"Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: "Путин приехал, тут кого-то пугает". А пошел же навстречу, как родной, как близкий Беларуси человек", - заявил вчера Лукашенко после переговоров с Путиным в Минске.

Он утверждает , что тезисы о поглощении Беларуси Россией подбрасывает Запад бежавшим туда белорусским оппозиционерам.

"О чем говорить? О поглощении. Об этом сегодня пискливо из-за границы нам начинают говорить. Но главное - результат. Мы обратились к Путину, членам его делегации по ряду животрепещущих для нас вопросов. Россия без нас обойдется, а мы без нее - нет", - констатировал Лукашенко.