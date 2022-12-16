Путин 19 декабря прилетит в Минск

Путин 19 декабря прилетит в Беларусь, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«Во Дворце Независимости пройдут белорусско-российские переговоры на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Переговоры пройдут «в широком составе» с участием глав государств, членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств.

Далее, Лукашенко и Путин продолжат переговоры в формате "один на один", а после «сделают заявления и ответят на вопросы журналистов».

В ходе переговоров Лукашенко и Путин «…подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ».

«В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы», - также сказано в сообщении.