Последнее обновление: 19.12.2022 08:00

Минобороны РФ объявило о батальонных тактических учениях в Беларуси

Прибывшие в Беларусь российские военные проведут батальонные тактические учения, сообщило Минобороны РФ.

"Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания - после проведения батальонных тактических учений", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что российские военные на полигонах в Беларуси "продолжают курс интенсивной боевой подготовки".

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время. Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Беларуси высокий", - сказано в сообщении.

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