Россия проводит учения в Беларуси из-за нехватки инструкторов и оборудования – разведка

По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси, говорится в обзоре разведуправления Минобороны Великобритании.

Вооруженные силы России уже работают на пределе возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.

"Эти проблемы будут осложнены дополнительным очередным осенним ежегодным призывным циклом, объявленным 30 сентября 2022 года и начатым 1 ноября, который, как ожидается, приведет к дополнительному привлечению 120 000 военнослужащих" - говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, недавно мобилизованные призывники, вероятно, имеют минимальную подготовку или вообще не имеют никакой подготовки.

"Опытные офицеры и инструкторы были развернуты для участия в боевых действиях в Украине, и некоторые из них, вероятно, погибли во время конфликта. Российские войска проводят учения в Беларуси из-за недостатка инструкторского состава, боеприпасов и оборудования в России. Развертывание сил с незначительной подготовкой или вообще без нее обеспечивает незначительный дополнительный наступательный боевой потенциал", - считает британская разведка.