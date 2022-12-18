Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение для поставок электроэнергии в ЕС

Грузия, Азербайджан, Румыния и Венгрия подписали в субботу проект по прокладке подводного кабеля для передачи азербайджанской электроэнергии через Черное море, сообщает "Грузия Online".

Церемония подписания состоялась в Румынии, во дворце Котрочень. Документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Румынии Николае Чуке и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На церемонии присутствовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Почти 1200-километровый кабель будет транспортировать электроэнергию из Азербайджана и Грузии в Румынию и Венгрию. Проект должен быть завершен в течение шести лет.

Проект является частью стремления Европейского Союза уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Подписанный документ базируется на взаимном интересе четырех стран, который охватывает консолидацию национальной и региональной энергетической безопасности и связей в Черноморском бассейне, диверсификацию источников поставок, увеличение капитализации потенциала производства возобновляемой энергии в Каспийском регионе и увеличение доли возобновляемой энергии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Баку собирается поставлять на международные рынки 157 ГВт электроэнергии через Грузию.