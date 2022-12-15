Последнее обновление: 15.12.2022 19:13

В МАРТ прогнозируют снижение потребительских цен к Новому году

В Министерствео антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прогнозирует снижение потребительских цен к Новому году.

"На сегодня действие постановления №713 "О системе регулирования цен" ограничивает торговые надбавки, поэтому, с учетом распродаж, цены на многие товары и продукты будут намного ниже", - сообщила начальник управления торговли и общественного питания Наталья Мельникова.

По ее словам, за первые две недели декабря в Беларуси прошло 15 ярмарок и более тысячи распродаж.

"Общее количество распродаж в предновогодний период составит 11,3 тыс., что на 2 тыс. больше, чем в прошлом году", - отметила она.

Ранее по теме


<Ноябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование