Последнее обновление: 29.10.2021 14:52

МАРТ РБ предлагает ограничить размер вознаграждения торговым сетям

МАРТ РБ вынес на общественное обсуждение проект указа "О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка", которым предлагается урезать доходы торговых сетей.

«В частности, проектом указа предлагается ограничить совокупный размер вознаграждения, выплачиваемого субъекту, ведущему розничную торговлю продовольственными товарами, не более 5% от цены приобретенных товаров: в связи с приобретением у поставщика определенного количества продтоваров; за оказание услуг, направленных на их продвижение, и логистических услуг; за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности в отношении продтоваров в случае, когда такое использование не связано с изготовлением товаров, выполнением работ или оказанием услуг для обладателя исключительного права на соответствующий объект и по его заданию (заказу)», - говорится в сообщении на правовом форуме.

Утверждается, что проект указа подготовлен «в целях оказания поддержки отечественным производителям продовольственных товаров и создания условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности».

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