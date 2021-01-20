Последнее обновление: 20.01.2021 15:47

В Беларуси расширен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами

Правительство Беларуси расширило утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.

Согласно постановлению Совмина №22 от 18 января 2021 года перечень дополнен такими позициями, как субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы); колбаса полукопченая, варено-копченая; маргарин; крупа перловая; свежий чеснок; свежий перец сладкий; бумажные салфетки.

Всего в обновленном перечне 33 позиции.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование