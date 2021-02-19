В Беларуси вводится госрегулирование цен на рыбные консервы и детское питание

Белорусские власти вводят госрегулирование цен на рыбные консервы и детское питание, следует из постановления МАРТ РБ №9 от 10 февраля 2021 года.

Регулирование цен на консервы из рыбы будет осуществляться путем ограничения:

производителям – норматива рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 г. или не более 10 процентов;

импортерам, оптовой и розничной торговле – надбавки не выше 30 процентов.

Регулирование отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные консервы) – с применением надбавки импортера не выше 25 процентов при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.