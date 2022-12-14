Косово подписало заявку на вступление в Евросоюз

Руководители государственных институтов Косово 14 декабря подписали заявку относительно членства в Европейском Союзе. Об этом сообщает Kosova Press.

Президент Косово Вьоса Османи назвала этот день историческим и заявила, что Косово заслуживает быть частью семьи ЕС.

«Процесс неоднороден и может быть длительным, но мы настроены на успех. Мы будем выполнять свою работу, чтобы Европейский Союз мог выполнить свою как можно легче», – сказала она.

В то же время спикер парламента Глаук Конюфка заявил, что Европейский Союз будет "полным только тогда, когда все европейские страны будут частью этого союза", а премьер-министр Альбин Курти выразил убеждение, что прогресс вступления Косово в ЕС будет зависеть от "приверженности глубоким и трансформационным реформам в стране”.