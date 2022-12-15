Последнее обновление: 15.12.2022 19:13

Косово официально подало заявку на вступление в ЕС

Косово 15 декабря официально подало заявку на полноправное членство в Европейском Союзе.

В Праге премьер-министр Косова Альбин Курти передал заявление Микулашу Беку, министру по европейским делам Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

14 декабря лидеры Косова подписали документ заявки и назвали момент "историческим".

Косово - последняя страна в регионе Западных Балкан, которая подает заявку на получение статуса кандидата. Однако, в отличие от других стран региона, случай Косова - специфический, поскольку на членство претендует страна, которая не признана пятью государствами Евросоюза. Этими государствами являются Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния.

Сербия с гневом отреагировала на намерение Косова подать заявку на вступление в ЕС, и официальные лица заявили, что будут просить пять стран ЕС, которые не признали Косово, а также Венгрию заблокировать инициативу в Брюсселе.

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