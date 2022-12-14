Молдова будет судиться с "Газпромом" из-за невыполнения контракта

Вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину заявил, что Кишинев подаст в суд на российский "Газпром" за невыполнение контракта, подписанного с Moldovagaz.

"Энергетический кризис, который сейчас переживает Молдова, порожден "Газпромом"-Кремлем. И я хочу, чтобы меня услышали, когда я это говорю. Если бы этот концерн сегодня выполнял свои контрактные обязательства с Молдовой, энергетический кризис исчез бы, и все были бы обеспечены газом и энергией", - отметил молдавский вице-премьер.

"То, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке - это вина "Газпрома", и наши юристы уже отрабатывают детали, чтобы подать на российский концерн в суд за невыполнение контракта. И мы также будем просить возмещения залоговых убытков, потому что из-за них мы вынуждены были перераспределять деньги из других сегментов, брать кредиты", - добавил он.

Спингу напомнил, что молдавская компания Moldovagaz подписала с "Газпромом" контракт, и тот не требовал его разорвать или изменить условия, чтобы уменьшить объемы поставок газа: "Они просто игнорируют свои обязательства. И они за это заплатят".

В начале осени 2022 года Кремль взялся испытывать прочность молдавской энергосистемы. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину. Такое урезание означало, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.

В ноябре "Газпром" угрожал еще больше сократить поставки газа в Молдову, но потом передумал. Зато в России начали обвинять Молдову в том, что она хранит часть полученного российского газа в Украине.