Последнее обновление: 13.12.2022 13:34

Следственный комитет РБ уничтожил полтонны героина

Следственный комитет Беларуси сообщил об уничтожении партии героина весом более 550 кг.

«На базе Минского тракторного завода … проведена процедура по уничтожению путём сожжения партии героина общим весом более 550 кг», - говорится в сообщении ведомства.

«(Героин) был ввезен в Республику Беларусь под видом поставки фруктов из Ирана транзитом через Российскую Федерацию, после чего размещено на одном из складских помещении на территории Минска. Партия наркотиков была предназначена для дальнейшей поставки в страны Евросоюза, а Беларусь выступала в качестве перевалочного пункта», - также сказано в сообщении.

Уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы, уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы, направлено в суд.

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