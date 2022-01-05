Силовики задержали друзей погибшего Усхопова за распространение наркотиков

МВД Беларуси подтвердило задержание друзей погибшего в Речице Дмитрия Усхопова, назвав основной причиной арестов подозрение в распространении наркотиков.

Следственный комитет РБ сообщил, что у погибшего жителя Речицы обнаружен пакетик с марихуаной, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 328 УК РБ.

«В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции совместно со следователями установили причастность знакомых скончавшегося к незаконному обороту наркотиков», - говорится в сообщении пресс-службы МВД РБ.

«В результате проведения санкционированных обысков в гараже и по месту жительства 27-летнего и 28-летнего горожан обнаружено около килограмма марихуаны. Готовый наркотик хранился в пакетах и различных емкостях. Правоохранители продолжают работу по установлению иных участников преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Фигуранты задержаны», - сказано в сообщении.