Последнее обновление: 22.12.2021 14:03

Следственный комитет РБ сообщил об изъятии 15 тыс. доз психотропов

Следственный комитет РБ завершил расследование дел в отношении 37 «работников» интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщила пресс-служба ведомства.

«Согласно материалам уголовного дела, участники организованной группы с мая 2020 года по февраль 2021 года незаконно с целью сбыта приобрели, хранили, перевезли и незаконно сбыли особо опасные психотропные вещества в крупном размере», - говорится в сообщении.

В ходе расследования из незаконного оборота изъято более 15 000 доз особо опасных психотропных веществ.

В настоящее время установлено более 150 участников организованной группы. Расследование уголовных дел в отношении более 60 человек продолжается.

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