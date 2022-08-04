В Беларуси в I полугодии 2022 года более 1,2 тыс. человек осуждены за наркотиками

В Беларуси количество осужденных за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 1 полугодии 2022 года выросло на 41,4% по сравнению с 1 полугодием 2021 года.

«… за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуждено 1246 лиц, или 6,6 % в общем объеме правосудия (в 1 пол. 2021 г. – 881 лицо, или 5,0 %)», - сообщает Верховный суд РБ.

Число несовершеннолетних, осужденных за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, выросло и составило 55 лиц (в 1 пол. 2021 г. – 11 лиц). Всем назначено наказание в виде лишения свободы.