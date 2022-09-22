Житель Бобруйска за сбыт метадона приговорен к 25 годам тюрьмы

С учетом представленных государственным обвинителем доказательств

Суд Ленинского района Минска приговорил жителя Бобруйска к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима и штрафу в размере 1000 базовых величин (32 тыс. рублей) за сбыт наркотиков.

«…ему инкриминированы организация и руководство незаконными с целью сбыта приобретением, хранением, перевозкой и сбытом особо опасных психотропных веществ через интернет-магазин, повлекшими по неосторожности смерть человека в результате потребления им запрещенных субстанций», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Утверждается, что обвиняемый с июня 2020 года по сентябрь 2021 года в целях конспирации и оптимизации своей противоправной деятельности использовал модуль моментальных продаж, который подразумевал реализацию наркотиков в автономном режиме путем автоматического предоставления покупателю сведений с географическими координатами местоположения тайника после перечисления денег на криптокошелек интернет-магазина.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании К. виновным себя не признал.