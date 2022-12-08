ФРГ в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ - канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц надеется, что в перспективе страна сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.

"Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе", - заявил он в интервью газетам, входящим в группу "Функе".

Шольц уверен, что Германия успешно переживет нынешнюю зиму и останется сильной промышленной державой.

По его словам, Берлин рассчитывает на новые каналы импорта. В то ж время канцлер считает, что, добиться цен, существовавших до украинского конфликта, будет уже невозможно, передает Интерфакс.

"Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными и производить нашу энергию полностью без природного газа, угля или нефти", - сказал Шольц.

Он также заявил, что по завершении украинского конфликта готов вернуться к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями в Европе.

"Мы готовы к переговорам с Россией по вопросам контроля над вооружениями в Европе, мы выступали с этим еще до конфликта, и эта позиция не изменилась" - сказал канцлер.

Шольц подтвердил, что Германия продолжит оказание помощи Украине. Ранее на этой неделе бундесвер передал Киеву 20 колесных бронемашин Dingo и два танковых тягача M1070 Oshkosh. Готовятся к отправке в ближайшее время колесные самоходные артиллерийские установки 18 ACS RCH-155, автомобильная техника, датчики защиты от беспилотников.

В интервью канцлер, тем не менее, отметил, что, одновременно, Берлин будет прилагать усилия к тому, чтобы не допустить прямой конфликт между НАТО и Россией.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить прямую войну между Россией и НАТО. В таком конфликте были бы только проигравшие во всем мире", - сказал он.