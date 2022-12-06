Последнее обновление: 06.12.2022 11:51

Минобороны РБ сообщило о начале плановых занятий по боевой готовности

Минобороны Беларуси сообщило о начале плановых занятий по боевой готовности для «поддержания боевой и мобилизационной готовности».

«Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки», - заявила официальный представитель МО Инна Горбачева

Она отметила, что занятия проводятся «со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления».

«Основные цели – поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», - сказала Горбачева.

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