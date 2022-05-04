Минобороны Беларуси начало внезапную проверку сил реагирования

В Вооруженных Силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач.

«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», - сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

«Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе. Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», отмечается в сообщении.

Минобороны утверждает, что внезапная проверка «не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», а также предупреждает население о возможных заторах на дорогах общего пользования из-за большого скопления военной техники.